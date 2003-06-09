Формула-1: анонс Гран-при Испании

iSport.ua предлагает вашему вниманию анонс Гран-при Испании.

Действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Азербайджана и впервые вышел в лидеры по итогам сезона.

В Испании он попробует укрепить лидерство, но Феррари настроено на реванш.

Гран-при Испании насчитывает более чем столетнюю историю. Гонка в Испании намного старше самой Формулы-1, ведь впервые она была проведена в далеком 1913 году на дорожной трассе в Гвадарраме, неподалеку от Мадрида. С тех пор по разным причинам гонка то пропадала из календаря, то вновь появлялась, переезжая при этом с место на место.

Когда же в 1991 году был построен автодром в пригороде Барселоны, проблема с местом проведения Гран-при отпала, и с тех пор этап проводится регулярно, открывая европейскую часть чемпионата.

Каталунья – самый популярный тестовый автодром, хорошо знакомый пилотам. Поскольку многие базы команд располагаются в Европе, то зачастую именно в Барселону привозят первые серьезные обновления машин, а значит, что расстановка сил вполне может измениться, пусть и не радикально.

Тем более, что ситуация в личном зачете сложилась весьма интересно: Феррари и Мерседес чередуют победы, неплохо смотрится Ред Булл.

О трассе

Место проведения: Монмело, Барселона, Испания

Название трассы: Автодром Барселона-Каталунья

Длина круга: 4,655 км

Гоночная дистанция: 66 кругов / 307,104 км

Рекорд круга (гонка): 1:21.670 – Кими Райкконен (Феррари, 2008)

Рекорд круга (квалификация): 1:19.149 – Льюис Хэмилтон (Мерседес, 2017)

Победитель в 2017: Льюис Хэмилтон (Мерседес)

Трасса в Барселоне является, пожалуй, лучшей для оценки эффективности болидов, так как она способна выявлять как механические, так и аэродинамические недостатки машин. Каталунья включает 16 поворотов всех типов – от медленных до скоростных.

Нагрузка на тормоза невелика, зато очень важна мощность мотора на стартовой прямой. К обгонам трасса не слишком приспособлена, смена позиций в основном происходит либо на почти километровой прямой с зоной DRS, либо на пит-стопах.

По ходу уик-энда команды делают ставку на квалификацию: стартовая позиция в Испании крайне важна, ведь за последние 15 лет лишь три раза гонку выигрывал пилот, стартовавший не с поула.

О погоде

Прогноз обещает теплую, но ветреную погоду по ходу уик-энда в Барселоне. В день гонки +19С при умеренном ветре и 20% вероятности дождя.

О резине

Нагрузка на резину в Барселоне всегда была велика, но этой зимой на трассе сменилось покрытие и она лишилась двух особенностей – абразивного асфальта и кочек. Новый асфальт настолько гладкий, что проблема теперь не столько в износе резины, сколько в том, чтобы прогреть ее до необходимой температуры.

В Испанию компания Pirelli привезет составы Medium, Soft и SuperSoft. В большинстве команд сделали выбор в пользу более мягких шин, ограничившись двумя-тремя комплектами самого жесткого из составов.

Расписание заездов

11.05 (12:00) Первая практика

11.05 (16:00) Вторая практика

12.05 (13:00) Третья практика

12.05 (16:00) Квалификация

13.05 (16:10) Гонка

Прогноз и ставки букмекеров

Букмекеры из конторы bwin предлагают следующие коэффициенты на победу в Гран-при Испании:

Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 2,50

Себастьян Феттель (Феррари) - 4,50

Валттери Боттас (Мерседес) - 5,50

Кими Райкконен (Феррари) - 7,00

Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 10,00

Даниэль Риккардо (Ред Булл) - 10,00

Фернандо Алонсо (Макларен) - 51,0

Серхио Перес (Форс-Индия) - 81,0

Нико Хюлькенберг (Рено) - 101,0

Кевин Магнуссен (Хаас) - 101,0

Пьер Гасли (Торо Россо) - 101,0

Ромен Грожан (Хаас) - 101,0

Карлос Сайнс-младший (Рено) - 101,0

Эстебан Окон (Форс-Индия) -101,0

Стоффель Вандорн (Макларен) - 251,0

Лэнс Стролл (Уильямс) - 501,0

Брендон Хартли (Торо Россо) -1001,0

Сергей Сироткин (Уильямс) - 1001,0

Шарль Леклер (Заубер) - 1501,0

Маркус Эрикссон (Заубер) - 2001,0

Добавим, что наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Испании в воскресенье, 13 мая. Начало трансляции в 16:00 по киевскому времени.

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