Переключиться на мобильную версию

Внук чемпиона Формулы-1 сломал в аварии обе ноги

Комментариев: 0
Пьетро Фиттипальди попал в аварию во время гонки "6 часов Спа".
Пьетро Фиттипальди
Пьетро Фиттипальди
e-racing365

Бразильский гонщик команды DragonSpeed в категории LMP1 Пьетро Фиттипальди разбился во время квалификации "6 часов Спа" - первого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость 2018/19. 

Внук чемпиона Формулы-1 Эмерсона Фиттипальди был доставлен в госпиталь с переломами обеих ног. После аварии Пьетро был в сознании, когда бригада спасателей эвакуировала его с трассы.

Ранее сообщалось, что трехкратный чемпион мира сломал обе ноги в ДТП.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Пьетро Фиттипальди, Эмерсон Фиттипальди, Формула-1, 6 часов СПА, гонки на выносливость
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь