Пьетро Фиттипальди попал в аварию во время гонки "6 часов Спа".

Бразильский гонщик команды DragonSpeed в категории LMP1 Пьетро Фиттипальди разбился во время квалификации "6 часов Спа" - первого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость 2018/19.

Внук чемпиона Формулы-1 Эмерсона Фиттипальди был доставлен в госпиталь с переломами обеих ног. После аварии Пьетро был в сознании, когда бригада спасателей эвакуировала его с трассы.

Ранее сообщалось, что трехкратный чемпион мира сломал обе ноги в ДТП.

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