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Хэмилтон: Феррари сейчас быстрее нас

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Льюис Хэмилтон поделился проблемами с болидом.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон рассказал, что команде пока не удается раскрыть потенциал болида.

"Лидерство в чемпионате – это здорово, но если мы и дальше будем выступать как сейчас, то мне очень сильно повезет, если я смогу сохранить лидерство. Но не думаю, что нужно ожидать того, что все сложится так же в 17 оставшихся гонках.

У нашей машины есть скорость, но у нас пока не получается полностью раскрыть ее потенциал. Нам нужна скорость и ритм, пока мы не достигли гармонии.

Что касается Феррари, то в данный момент по скорости они быстрее нас. Я не скажу, что наш болид плохой, ни в коем случае, но нам нужно кое-что улучшить, чтобы им было проще управлять. В Австралии я чувствовал себя отлично, но с тех пор мне не удавалось вернуть то чувство – и я не могу сказать почему", – цитирует Хэмилтона grandprix.com.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Азербайджана.

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Теги: Льюис Хэмилтон, мерседес, Формула 1, Феррари
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