Алонсо раскритиковал Формулу-1

Испанец примет участие в марафонской гонке.

Пилот Макларен Фернандо Алонсо считает, что в гонках на выносливость участвовать интересне, чем в Королевских гонках.

"В команде WEC такая атмосфера, какой не найти в Формуле-1. У нас отличные пилоты и мы все продуктивно работаем друг на друга - мне кажется, что каждый из шести гонщиков команды составит отличный экипаж. Я на все сто процентов готов к марафонским гонкам, чувствую себя комфортно в команде и не вижу никакой проблемы в том, чтобы делить машину с двумя другими пилотами", - цитирует Алонсо crash.net.

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