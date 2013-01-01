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Пирелли определилась с шинами на Гран-при Великобритании

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Стало известно, какие шины будут использовать гонщики на трассе Сильверстоун.
Пирелли
Пирелли
Getty Images

Итальянский поставщий покрышек Формулы-1 Пирелли определился с выбором шин для Гран-при Великобритании 6-8 июля.

На трассе Сильверстоун команды смогу использовать покрышки "хард" и "медиум", а в квалификации будет доступна также и мягкая резина "софт".

Напомним, ранее команды определились с выбором шин на Гран-при Испании. 

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