Пирелли определилась с шинами на Гран-при Великобритании

Стало известно, какие шины будут использовать гонщики на трассе Сильверстоун.

Итальянский поставщий покрышек Формулы-1 Пирелли определился с выбором шин для Гран-при Великобритании 6-8 июля.

На трассе Сильверстоун команды смогу использовать покрышки "хард" и "медиум", а в квалификации будет доступна также и мягкая резина "софт".

Напомним, ранее команды определились с выбором шин на Гран-при Испании.

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