В Формуле-1 появится новый этап – СМИ

В следующем сезоне этап Формулы-1 может пройти в Майами.

В следующем сезоне этап Формулы-1 может пройти в Майами Getty Images

В следующем сезоне этап серии "Королевских гонок" может пройти в Майами. Подобную инициативу уже поддержало руководство Формулы-1, сообщает ресурс Crash.net.

Отмечается, что боссы Формулы-1 встречались с мэром Майами, обсуждая возможность провести уличное Гран-при. Обе стороны заинтересованы, чтобы Гран-при Майами состоялось уже в 2019 году.

"Формула-1 – потрясающее гоночное зрелище с более чем полумиллиардной аудиторией, а Майами – один из самых знаменитых и гламурных городов в мире, который в сочетании с развитой туристической инфраструктурой будет идеальным местом для Формулы-1 и ее поклонников", – заявил коммерческий директор гонок Шон Братчес в комментарии пресс-службе Формулы-1.

Ранее сообщалось, что Уильямс может исчезнуть из Формулы-1.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!