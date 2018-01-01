Гран-при Испании: команды определились с выбором шин

Шинная компания Пирелли опубликовала выбор шин пилотами Формулы-1 на Гран-при Испании.

Команды Формулы-1 определились с выбором шин на гонку Гран-при Испании.

Выбор шин на Гран-при Испании (в таблице указано количество комплектов на гонщика):

Last time it was #F1Testing, but this time it's the real deal! Here are the sets that will make up the #SpanishGP race strategy! https://t.co/iFQAK1r3zP pic.twitter.com/g3UmjBH2pC — Pirelli Motorsport (@pirellisport) 1 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что ФИА утвердила изменения в регламенте Формулы-1.

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