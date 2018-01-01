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Гран-при Испании: команды определились с выбором шин

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Шинная компания Пирелли опубликовала выбор шин пилотами Формулы-1 на Гран-при Испании.
Шины Pirelli
Шины Pirelli
Getty Images

Команды Формулы-1 определились с выбором шин на гонку Гран-при Испании.

Выбор шин на Гран-при Испании (в таблице указано количество комплектов на гонщика):

Ранее сообщалось, что ФИА утвердила изменения в регламенте Формулы-1. 

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Теги: Формула 1, Пирелли, шины, Гран-при Испании
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