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ФИА утвердила изменения в регламенте Формулы-1

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ФИА утвердила обновления аэродинамики, чтобы увеличить число обгонов.
Формула 1
Формула 1
twitter.com/f1

Международная федерация автоспорта (ФИА) утвердила поправки в регламент сезона-2019 в части аэродинамики. Изменения сделаны для увеличения количества обгонов в следующем сезоне.

Изменения на сезон-2019:

– упрощенное переднее антикрыло, которое станет больше;

– упрощенный передний воздуховод тормозов без аэродинамических элементов;

– широкое и глубокое заднее антикрыло.

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Теги: Формула 1, ФИА, гонки, аэродинамика, болид, Королевские гонки
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