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Этот еб**н просто остановился передо мной – радиопереговоры Гран-при Азербайджана

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Представляем вашему вниманию подборку лучших радиопереговоров Гран-при Азербайджана.
Гран-при Азербайджана: лучшие радиопереговоры
Гран-при Азербайджана: лучшие радиопереговоры
Getty Images

Официальный YouTube-канал Формулы-1 опубликовал видео с лучшими радиопереговорами с последней гонки в Баку.

Брендон Хартли и Пьер Гасли (оба – Торо Россо), первый сегмент квалификации

– У меня что, проблемы с передним крылом? Или прокол? Я не знаю! (Хартли)
– Какого х*я! Неприемлемо! Не могу поверить. Я жму 320 км/ч, а этот еб**н просто остановился передо мной! (Гасли)
– У него прокол.
– Я оказался на пути у Гасли, но пытался отъехать. Мне очень жаль!

Фернандо Алонсо (Макларен), 1-й круг

– Окей, мне нужно в боксы! Какой тупица, просто захлопнул калитку!
– Окей, Фернандо, мы видим небольшие повреждения днища!
– Невероятно! Ты осторожничаешь в первом повороте, потом во втором, а потом они в тебя врезаются! На**й этих тупиц!

Кими Райкконен (Феррари) и Эстебан Окон (Форс-Индия), 1-й круг

– Окей, Феррари отправила меня в стену. (Окон)
– Он просто повернул в меня, та Форс-Индия. Ах. (Райкконен)

Нико Хюлькенберг (Рено), 10-й круг

– Нико, предлагаю включить седьмой режим ERS и обгонную кнопку.
– Оставь меня в покое!

Он же, 28-й круг

– Я ударил стену!
– Прокол. Ладно, постарайся вернуть машину в боксы, гонка еще не окончена.

Даниэль Риккардо (Ред Булл), 39-й круг

– Ладно, дружище, тебе придется снова сделать это [обогнать Ферстаппена], давай!

Себастьян Феттель (Феррари), 41-й круг

– Как он [Боттас] может быть впереди нас?
– Он был впереди на 12 секунд и потому у него был отрыв для пит-стопа [под автомобилем безопасности].

Ромен Грожан (Хаас), 43-й круг

– Бл**ь! Неет! Неееееееееет!

Валттери Боттас (Мерседес), 49-й круг

– О Боже! Она просто взорвалась сама по себе! Бл**ь!

Серхио Перес (Форс-Индия) под клетчатым флагом

– Невероятно, парни! Мы сделали это еще раз! ЕЩЕ РАЗ! Это не случайно, что нам каждый раз удается [попасть на подиум]! Спасибо, ребята! Ооооох.

Напомним, что пилот Мерседес Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Азербайджана, а Шарль Леклер был признан гонщиком дня.

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Теги: Формула 1, Гран-при Азербайджана
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Источник: sports.ru

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