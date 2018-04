Гонщиком дня по итогам Гран-при Азербайджана признан дебютант сезона

Пилот Заубера Шарль Леклер был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Азербайджана.

В Баку дебютанту сезона Леклеру удалось финишировать на шестом месте, заработав первые очки в карьере.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте Формулы-1 по ходу гонки.

