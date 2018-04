Райкконен vs Райкконен: кто виноват в аварии на Гран-при Азербайджана

Пилоты Ред Булл Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен сошли с дистанции Гран-при Азербайджана. Гонщики столкнулись друг с другом во время борьбы за позицию. После инцидента, ожидаемо, журналисты пытались узнать, кто виноват в аварии.

The pivotal moment in Baku 💥



Ricciardo and Verstappen collide in dramatic fashion



Recording a second double-DNF for Red Bull in three races#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/OMwH9Ct9BV