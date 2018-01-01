Райкконен vs Райкконен: кто виноват в аварии на Гран-при Азербайджана

Комментарии пилотов и их руководителей о столкновении.

Пилоты Ред Булл Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен сошли с дистанции Гран-при Азербайджана. Гонщики столкнулись друг с другом во время борьбы за позицию. После инцидента, ожидаемо, журналисты пытались узнать, кто виноват в аварии.

The pivotal moment in Baku 💥



Ricciardo and Verstappen collide in dramatic fashion



Recording a second double-DNF for Red Bull in three races#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/OMwH9Ct9BV — Formula 1 (@F1) 29 апреля 2018 г.

Даниэль Риккардо:

Дело в том, что я думал, что мне хватит места на внутренней траектории, а как только ты начинаешь маневр, его нужно заканчивать. Я очень расстроен и понимаю, что сейчас чувствуют все ребята в Ред Булл. Иногда мы действуем на пределе и в этот раз, к сожалению, все закончилось вот так. Думаю, в этой ситуации мы оба выглядим не лучшим образом

Макс Ферстаппен:

Не думаю, что нам стоит обсуждать то, кто виноват, ведь в конечном счете мы выступаем ради команды, боремся с соперниками. Иногда такое случается. Я просто очень расстроен из-за команды. Сегодня мы потеряли очень много очков, это было совсем необязательно.

До инцидента мы тоже жестко боролись, но все было честно. Да, конечно, в один момент мы потерлись колесами, но это гонки. Но вот то, что случилось потом – это, конечно, не очень хорошо.

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер:

Я не буду распределять вину за случившемся между ними – они оба виноваты, а пострадала, к сожалению, наша команда. Мы намерены и дальше разрешать им бороться, но ребята должны проявлять уважение и к команде, и друг к другу, должны оставлять сопернику место на трассе.

Консультант Ред Булл Гельмут Марко:

Мы позволили нашим гонщикам бороться между собой, а они творят вот это. Невероятно. И они оба были неправы. Это был гоночный инцидент – нельзя сказать, что больше ошибся тот или другой.

Стюарды Гран-при Азербайджана рассмотрели обстоятельства столкновения Даниэля Риккардо и Макса Ферстаппена и признали случившееся гоночным инцидентом. Тем не менее, по итогам разбирательства оба гонщика Ред Булл получили официальные предупреждения.

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