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Хэмилтон: Мне повезло финишировать первым

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Британец Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Азербайджана.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Британец Льюис Хэмилтон, одержавший на Гран-при Азербайджана свою первую победу в сезоне, прокомментировал итоги гонки.

"Я не предполагал, что все сложится именно таким образом. Валттери выглядел очень здорово и заслуживал победы, Себастьян тоже был очень быстр – мне повезло финишировать первым.

Я чувствую себя немного странно, но принимаю этот результат. Сегодня я не сдавался ни на секунду, постоянно атаковал, но гонку провел далеко не идеально", - цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл безумный Гран-при в Баку.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Гран-при Азербайджана, Формула 1
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