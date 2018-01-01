Хэмилтон: Мне повезло финишировать первым
Британец Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Азербайджана.
Британец Льюис Хэмилтон, одержавший на Гран-при Азербайджана свою первую победу в сезоне, прокомментировал итоги гонки.
"Я не предполагал, что все сложится именно таким образом. Валттери выглядел очень здорово и заслуживал победы, Себастьян тоже был очень быстр – мне повезло финишировать первым.
Я чувствую себя немного странно, но принимаю этот результат. Сегодня я не сдавался ни на секунду, постоянно атаковал, но гонку провел далеко не идеально", - цитирует Хэмилтона Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл безумный Гран-при в Баку.
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