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Хэмилтон выиграл безумный Гран-при в Баку, Ред Булл столкнулись между собой

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Льюис Хэмилтон выиграл первый этап в сезоне и вышел в лидеры чемпионата.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Действующий чемпион мира британский пилот Мерседес Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Азербайджана, который прошел в Баку. Вот только ход развитий гонки абсолютно не предполагал этого.

Уже на первом круге Окон и Сироткин сошли с трассы после столкновений с Райкконеном и Алонсо, а на трассу выехал автомобиль безопасности.

В целом для лидеров ничего не изменилось и они вели больше тактическую борьбу, благодаря которой Боттас без заезда в боксы лидировал, за ним шли Феттель и Хэмилтон.

Тактически пытались переиграть соперников и пилоты Ред Булл - Риккардо и Ферстаппен вели яркую борьбу между собой. Риккардо трижды атаковал Ферстаппена и с третьей попытки обошел напарника, но после заезда в боксы Макс вновь оказался перед Даниэлем. В итоге на прямой старт-финиш Ферстаппен, пытаясь удержать Риккардо, несколько раз сменил траекторию, что привело к столкновению и схода обоих.

В этот момент на трассу выехал автомобиль безопасности, благодаря которому Боттас остался первым, Феттель был вторым, а Хэмилтон третьим, но к нему подобрался Райкконен.

Когда до конца оставалось кругов 10, гонщики готовились возобновить борьбу, но в абсолютно простой ситуации Роман Грожан, прогревая резину, неожиданно врезался в стену...В итоге автомобиль безопасности покинул трассу за четыре круга до финиша, но безумство Гран-при это не остановило.

На рестарте Феттель ошибся и не только не обогнал Боттаса, но и пропустил Хэмилтона и Райкконена. К тому же немец на торможении испортил себе резину и пропустил Серхио Переса.

Лучше всего рестарт удался Боттасу, но он в итоге не доехал до финиша – он получил прокол задней покрышки.

В итоге лидером стал Хэмилтон, а вторым стал Райкконен. Так они и достались финиша.

Подробности гонки читайте в нашем онлайне.

Результаты гонки:

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Теги: Формула 1, Льюис Хэмилтон, Гран-при Азербайджана
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