Хэмилтон выиграл безумный Гран-при в Баку, Ред Булл столкнулись между собой

Действующий чемпион мира британский пилот Мерседес Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Азербайджана, который прошел в Баку. Вот только ход развитий гонки абсолютно не предполагал этого.

Уже на первом круге Окон и Сироткин сошли с трассы после столкновений с Райкконеном и Алонсо, а на трассу выехал автомобиль безопасности.

В целом для лидеров ничего не изменилось и они вели больше тактическую борьбу, благодаря которой Боттас без заезда в боксы лидировал, за ним шли Феттель и Хэмилтон.

Тактически пытались переиграть соперников и пилоты Ред Булл - Риккардо и Ферстаппен вели яркую борьбу между собой. Риккардо трижды атаковал Ферстаппена и с третьей попытки обошел напарника, но после заезда в боксы Макс вновь оказался перед Даниэлем. В итоге на прямой старт-финиш Ферстаппен, пытаясь удержать Риккардо, несколько раз сменил траекторию, что привело к столкновению и схода обоих.

The pivotal moment in Baku 💥



Ricciardo and Verstappen collide in dramatic fashion



Recording a second double-DNF for Red Bull in three races#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/OMwH9Ct9BV