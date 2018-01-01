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Феттель - лучший в квалификации Гран-при Азербайджана

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Хэмилтон прибыл вторым, Боттас - третий.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Пилот Феррари Себастьян Феттель стал лучшим в квалификации Гран-при Азербайджана. Вторым в гонке стал пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон, а третьим к финишу прибыл Валттери Боттас.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация

1. Себастьян Феттель (Феррари) - 1.41,498
2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 1.41,677
3. Валттери Боттас (Мерседес) - 1.41,837
4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 1.41,911
5. Даниэль Риккардо (Ред Булл) - 1.41,944
6. Кими Райкконен (Феррари) - 1.42,490
7. Эстебан Окон (Форс Индия) - 1.42,593
8. Серхио Перес (Форс Индия) - 1.42,947
9. Нико Хюлькенберг (Рено) - 1.43,066
10. Карлос Сайнс (Рено) - 1.43,351

Не прошли в третий сегмент: 

11. Лэнс Стролл (Уильямс) - 1.43,585 
12. Сергей Сироткин (Уильямс) - 1.43,886 
13. Фернандо Алонсо (Макларен) - 1.44,019 
14. Шарль Леклер (Заубер) - 1.44,074 
15. Кевин Магнуссен (Хаас) - 1.44,759 

Не прошли во второй сегмент: 

16. Стоффель Вандорн (Макларен) - 1.44,489 
17. Пьер Гасли (Торо Россо) - 1.44,496 
18. Маркус Эрикссон (Заубер) - 1.45,541 
19. Брендон Хартли (Торо Россо) - 1.57,354 
20. Ромен Грожан (Хаас)

Ранее сообщалось, что Феттель выиграл третью практику Гран-при Азербайджана.

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Теги: Себастьян Феттель, Льюис Хемилтон, Формула 1
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