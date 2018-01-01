Феттель - лучший в квалификации Гран-при Азербайджана

Хэмилтон прибыл вторым, Боттас - третий.

Пилот Феррари Себастьян Феттель стал лучшим в квалификации Гран-при Азербайджана. Вторым в гонке стал пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон, а третьим к финишу прибыл Валттери Боттас.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация

1. Себастьян Феттель (Феррари) - 1.41,498

2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 1.41,677

3. Валттери Боттас (Мерседес) - 1.41,837

4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 1.41,911

5. Даниэль Риккардо (Ред Булл) - 1.41,944

6. Кими Райкконен (Феррари) - 1.42,490

7. Эстебан Окон (Форс Индия) - 1.42,593

8. Серхио Перес (Форс Индия) - 1.42,947

9. Нико Хюлькенберг (Рено) - 1.43,066

10. Карлос Сайнс (Рено) - 1.43,351



Не прошли в третий сегмент:



11. Лэнс Стролл (Уильямс) - 1.43,585

12. Сергей Сироткин (Уильямс) - 1.43,886

13. Фернандо Алонсо (Макларен) - 1.44,019

14. Шарль Леклер (Заубер) - 1.44,074

15. Кевин Магнуссен (Хаас) - 1.44,759



Не прошли во второй сегмент:



16. Стоффель Вандорн (Макларен) - 1.44,489

17. Пьер Гасли (Торо Россо) - 1.44,496

18. Маркус Эрикссон (Заубер) - 1.45,541

19. Брендон Хартли (Торо Россо) - 1.57,354

20. Ромен Грожан (Хаас)

Ранее сообщалось, что Феттель выиграл третью практику Гран-при Азербайджана.

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