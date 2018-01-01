Переключиться на мобильную версию

Феттель стал лучшим в третьей практике на Гран-при Азербайджана

Комментариев: 0
Себастьян Феттель выиграл практику перед началом квалификации.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Гонщик Феррари Себастьян Феттель показал лучшее время на третьей практике перед Гран-при Азербайджана. Вторым приехал пилот Мерседес Льюис Хэмилтон. Тройку замкнул Кими Райкконен из Феррари.

Гран-при Азербайджана. Третья практика.

1. Себастьян Феттель (Феррари) – 1.43,091 (17 кругов)
2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,361 (16)
3. Кими Райкконен (Феррари) +0,402 (17)
4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,428 (17)
5. Валттери Боттас (Мерседес) +0,478 (20)
6. Серхио Перес (Форс-Индия) +0,845 (9)
7. Кевин Магнуссен (Хаас) +0,867 (11)
8. Ланс Стролл (Уильямс) +1,032 (8)
9. Эстебан Окон (Форс-Индия) +1,129 (11)
10. Сергей Сироткин (Уильямс) +1,443 (9)
11. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,672 (12)
12. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +1,770 (17)
13. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,814 (16)
14. Шарль Леклер (Заубер) +2,127 (15)
15. Ромен Грожан (Хаас) +2,170 (12)
16. Карлос Сайнс-младший (Рено) +2,341 (15)
17. Нико Хюлькенберг (Рено) +2,365 (11)
18. Стоффель Вандорн (Макларен) +2,414 (13)
19. Маркус Эрикссон (Заубер) +2,819 (17)
20. Брендон Хартли (Торо Россо) +3,095 (11)

Напомним, что Гран-при Азербайджана состоится в воскресенье, 29-го апреля. Начало – в 15:10 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция. Читайте также анонс Гран-при Азербайджана

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Формула 1, Гран-при Азербайджана, Себастьян Феттель
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь