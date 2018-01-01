Феттель стал лучшим в третьей практике на Гран-при Азербайджана
Гонщик Феррари Себастьян Феттель показал лучшее время на третьей практике перед Гран-при Азербайджана. Вторым приехал пилот Мерседес Льюис Хэмилтон. Тройку замкнул Кими Райкконен из Феррари.
Гран-при Азербайджана. Третья практика.
1. Себастьян Феттель (Феррари) – 1.43,091 (17 кругов)
2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,361 (16)
3. Кими Райкконен (Феррари) +0,402 (17)
4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,428 (17)
5. Валттери Боттас (Мерседес) +0,478 (20)
6. Серхио Перес (Форс-Индия) +0,845 (9)
7. Кевин Магнуссен (Хаас) +0,867 (11)
8. Ланс Стролл (Уильямс) +1,032 (8)
9. Эстебан Окон (Форс-Индия) +1,129 (11)
10. Сергей Сироткин (Уильямс) +1,443 (9)
11. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,672 (12)
12. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +1,770 (17)
13. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,814 (16)
14. Шарль Леклер (Заубер) +2,127 (15)
15. Ромен Грожан (Хаас) +2,170 (12)
16. Карлос Сайнс-младший (Рено) +2,341 (15)
17. Нико Хюлькенберг (Рено) +2,365 (11)
18. Стоффель Вандорн (Макларен) +2,414 (13)
19. Маркус Эрикссон (Заубер) +2,819 (17)
20. Брендон Хартли (Торо Россо) +3,095 (11)
Напомним, что Гран-при Азербайджана состоится в воскресенье, 29-го апреля. Начало – в 15:10 по киевскому времени.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция. Читайте также анонс Гран-при Азербайджана.
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