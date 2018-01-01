Риккардо показал лучшее время во второй практике Гран-при Азербайджана

Даниэль Риккардо быстрее остальных проехал 35 кругов.

Пилот Ред Булл Даниэль Риккардо продемонстрировал лучшее время во втором тренировочном заезде накануне Гран-при Азербайджана.

Следом за Риккардо приехал Кими Райкконен из Феррари, а тройку замкнул пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Гран-при Азербайджана. Вторая практика.

1. Даниэль Риккардо (Ред Булл) – 1.42,795 (35 кругов)

2. Кими Райкконен (Феррари) +0,069 (33)

3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,116 (27)

4. Валттери Боттас (Мерседес) +0,775 (25)

5. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,808 (31)

6. Фернандо Алонсо (Макларен) +0,905 (34)

7. Эстебан Окон (Форс-Индия) +1,019 (30)

8. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1,039 (36)

9. Кевин Магнуссен (Хаас) +1,182 (29)

10. Нико Хюлькенберг (Рено) +1,296 (33)

11. Себастьян Феттель (Феррари) +1,332 (38)

12. Серхио Перес (Форс-Индия) +1,347 (31)

13. Ромен Грожан (Хаас) +1,630 (27)

14. Ланс Стролл (Уильямс) +1,664 (31)

15. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,917 (39)

16. Шарль Леклер (Заубер) +2,145 (30)

17. Сергей Сироткин (Уильямс) +2,212 (33)

18. Брендон Хартли (Торо Россо) +2,256 (36)

19. Стоффель Вандорн (Макларен) +2,493 (29)

20. Маркус Эрикссон (Заубер) +3,247 (9)

Напомним, что Гран-при Азербайджана состоится в воскресенье, 29-го апреля. Начало – в 15:10 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция. Читайте также анонс Гран-при Азербайджана.

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