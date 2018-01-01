Гран-при Азербайджана: онлайн трансляция гонки Формулы-1 начнется в 15:00

Следите за событиями гонки на Гран-при Азербайджана вместе с iSport.ua.

Гран-при Азербайджана на городской трассе в Баку проводится во второй раз в истории. Этап открывает европейскую часть чемпионата. Гонщикам предстоит проехать 51 круг по 6,003 километра каждый.

Бакинский трек сломал привычные стереотипы уличных гонок – кроме традиционных сложностей городской трассы вроде близости отбойников и трудностей при обгоне, трек в Баку включает в себя самую длинную прямую в чемпионате (2,1 км), а потому бороться за позицию здесь представляется более чем реальным.

Трасса в Баку – самая быстрая из городских. Длинные прямые требуют настройки на небольшую прижимную силу. Трек включает в себя 20 поворотов, большинство из них медленные, так что очень важно добиться оптимальной работы шин.

Многие повороты окружены стенами, так что ключевым элементом станет точность пилотирования.

Интересной особенностью трассы является то, что на определенном участке можно наблюдать, как болиды несутся навстречу – на одном из проспектов города машины двигаются в противоположных направлениях.

Расписание заездов

17.04 (12:00) Первая практика

17.04 (16:00) Вторая практика

28.04 (13:00) Третья практика

28.04 (16:00) Квалификация

29.04 (15:10) Гонка

Наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Азербайджана в воскресенье, 29 апреля. Начало трансляции в этой статье в 15:00 по киевскому времени.

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