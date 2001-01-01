Формула-1: анонс Гран-при Азербайджана

iSport предлагает анонс Гран-при Азербайджана - четвертого этапа в сезоне-2018 Формулы-1.

Гран-при Азербайджана на городской трассе в Баку проводится во второй раз в истории. В 2016-м этап в Баку также проводился, но гонка проходила в рамках Гран-при Европы.

Также стоит уточнить, что в прошлом сезоне этап проходил в конце июня, а на этот раз он открывает европейскую часть чемпионата. Гонщикам предстоит проехать 51 круг по 6,003 километра каждый.

Интересной особенностью трассы является то, что на определенном участке можно наблюдать, как болиды несутся навстречу – на одном из проспектов города машины двигаются в противоположных направлениях.

О трассе

Место – Баку, Уличная трасса Баку

Длина круга – 6,003 км

Гоночная дистанция – 51 круг / 306,05 км

Рекорд круга (гонка) – 1:43,441 –Себастьян Феттель (Ferrari, 2017)

Рекорд круга (квалификация) – 1:40.593 –Льюис Хэмилтон (Mercedes, 2017)

Победитель в 2017: Даниэль Риккардо (Мерседес)

Бакинский трек сломал привычные стереотипы уличных гонок – кроме традиционных сложностей городской трассы вроде близости отбойников и трудностей при обгоне, трек в Баку включает в себя самую длинную прямую в чемпионате (2,1 км), а потому бороться за позицию здесь представляется более чем реальным.

Трасса в Баку – самая быстрая из городских. Длинные прямые требуют настройки на небольшую прижимную силу. Трек включает в себя 20 поворотов, большинство из них медленные, так что очень важно добиться оптимальной работы шин.

Многие повороты окружены стенами, так что ключевым элементом станет точность пилотирования.

Трасса характеризуется высоким расходом топлива и большой нагрузкой на тормоза.

О погоде

Прогноз на дни уик-энда в Баку обещает сухую и солнечную погоду, но главной проблемой может стать сильный ветер. Недаром Баку называют "город ветров".

В день гонки похолодает до +18 при небольшой облачности, а скорость ветра возрастет до 13 метров в секунду, что может помешать борьбе на трассе. Вероятность осадков по ходу уик-энда не превышает 10%.

О резине

По сравнению с прошлыми годами, на этот раз в Pirelli выбрали более мягкие составы – Soft, SuperSoft и UltraSoft.

Как и ожидалось, большинство команд сделали выбор в пользу более мягких шин, ограничившись одним-двумя комплектами самого жесткого из составов.

Расписание заездов

17.04 (12:00) Первая практика

17.04 (16:00) Вторая практика

28.04 (13:00) Третья практика

28.04 (16:00) Квалификация

29.04 (15:10) Гонка

Прогноз и ставки букмекеров

Букмекеры из конторы bwin предлагают следующие коэффициенты на победу в Гран-при Азербайджана:

Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 2,60

Себастьян Феттель (Феррари) - 4,33

Кими Райкконен (Феррари) - 6,00

Валттери Боттас (Мерседес) - 6,00

Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 8,00

Даниэль Риккардо (Ред Булл) - 9,00

Фернандо Алонсо (Макларен) - 67,0

Кевин Магнуссен (Хаас) - 81,0

Ромен Грожан (Хаас) - 81,0

Карлос Сайнс-младший (Рено) - 81,0

Нико Хюлькенберг (Рено) - 81,0

Пьер Гасли (Торо Россо) - 151,0

Стоффель Вандорн (Макларен) - 251,0

Эстебан Окон (Форс-Индия) 251,0

Серхио Перес (Форс-Индия) - 251,0

Брендон Хартли (Торо Россо) -301,0

Лэнс Стролл (Уильямс) - 1001,0

Сергей Сироткин (Уильямс) - 2001,0

Шарль Леклер (Заубер) - 2001,0

Маркус Эрикссон (Заубер) - 2001,0

Добавим, что наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Азербайджана в воскресенье, 29 апреля. Начало трансляции в 15:00 по киевскому времени.

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