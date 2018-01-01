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Риккардо хочет двухлетний контракт на 50 миллионов долларов

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Даниэль Риккардо хочет сменить команду.
Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардо
Getty Images

Пилот Ред Булл Даниэль Риккардо ведет переговоры с топ-командами Формулы-1, сообщает Gazzetta dello Sport. 

По информации источника, австралиец желает получить двухлетний контракт с общей зарплатой в 50 миллионов долларов. К тому же Риккардо требует гарантию своего равного статуса с напарником.

Отметим, что, к примеру, в Феррари зарплата Кимм Райкконена составляет 7 миллионов долларов. Требования Риккардо могут привести в замешательство руководство итальянской команды. 

Напомним, 

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Теги: Даниэль Риккардо, Формула 1, Феррари, Мерседес, Ред Булл
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