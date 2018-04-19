Баррикелло хотел навестить Шумахера, но ему не разрешили

Рубенс Баррикелло получил отказ посетить своего экс-партнера по команде.

Экс-пилот Формулы-1 Рубенс Баррикелло, который выступал вместе с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером в команде Феррари, расксазал, что хотел навестить своего бывшего партнера, но не получил разрешения.

"Я пытался найти способ, чтобы навестить его. Но первый раз мне сказали, что это не принесет пользы никому из нас. Вместе с тем я считаю, что информация о нем должна как-то подаваться", — цитирует бразильца Globo.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер отдыхал на лыжном курорте и получил тяжелую травму головного мозга.

Ранее сообщалось, что врач дал прогноз на возвращение Шумахера к нормальной жизни.

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