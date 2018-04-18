Уильямс может исчезнуть из Формулы-1

Уильямс находится на последнем месте в Кубке конструкторов.

Заместитель руководителя команды Клер Уильямс поддерживает лимит бюджета.

"Если мы не сделаем этого, то Уильямс закроется - вся компания. Я бы настроена очень позитивно насчет этого лимита, но есть люди, которые относятся к этому негативно. Нам повезло, что для нас это работает. Возможно, это демонстрирует факт, что наша комнада, не считая показателей на трассе, является хорошей моделью того, как должна работать команда Формулы-1.

Конечно, некоторым командам будет тяжело проводить реструктуризацию. И, конечно, мы не можем приветствовать мысль о том, что кто-то может потерять свою работу. Но иногда нужно думать о более глобальной картине на благо спорту", - цитирует Клер racefans.net.

Отметим, Уильмс неудачно проводит сезон-2018 - у команды 0 очков и последнее место в Кубке конструкторов.

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