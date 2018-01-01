Риккардо может перейти в Мерседес

Легендарный Ники Лауда хочет переманить Риккардо в команду.

Неисполнительный директор Мерседес Ники Лауда заинтересован в переходе в команду Даниэля Риккардо из Ред Булл, сообщает bild.de.

У Лауды негативное отношение к Валлтери Боттасу - легендарный австриец считает, что тот больше не способен прогрессировать. Поэтому экс-гонщик пытается переманить на его место Даниэля Риккардо.

Напомним, Риккардо выиграл Гран-при Китая и был признан лучшим гонщиком этапа.

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