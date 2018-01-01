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Риккардо может перейти в Мерседес

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Легендарный Ники Лауда хочет переманить Риккардо в команду.
Даниэль Риккардо - победитель Гран-при Китая
Даниэль Риккардо - победитель Гран-при Китая
Getty Images

Неисполнительный директор Мерседес Ники Лауда заинтересован в переходе в команду Даниэля Риккардо из Ред Булл, сообщает bild.de.   

У Лауды негативное отношение к Валлтери Боттасу - легендарный австриец считает, что тот больше не способен прогрессировать. Поэтому экс-гонщик пытается переманить на его место Даниэля Риккардо. 

Напомним, Риккардо выиграл Гран-при Китая и был признан лучшим гонщиком этапа.

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Теги: Ники Лауда, Даниэль Риккардо, Мерседес, Формула 1
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