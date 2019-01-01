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Формула-1 подтвердила изменения в регламенте

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В сезонах 2019 и 2021 в силу вступят некоторые изменения.
Формула 1
Формула 1
twitter.com/f1

Формула-1 утвердила перемены в регламенте на сезоны 2019 и 2021, сообщает f1news.

Сезон-2021:

  • увеличение ограничения оборотов с 15000 до 18000 в минуту, что должно благоприятно сказаться на звуке
  • отмена лимита топлива в 100 кг в час, что позволит пилотам атаковать от старта до финиша
  • сокращение стоимости силовых установок для клиентских команд и контроль разницы между моторами разных производителей

Сезон-2019:

  • отмена строгой диеты гонщиков
  • включение минимального веса гонщика с сиденьем - 80 кг (если вес пилота меньше, ему будет предоставлен соответствующий балласт)
  • увеличение предела расхода топлива на дистанции гонки со 105 до 110 кг
  • специальные перчатки, позволяющие снимать и передавать биометрическую информацию.

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Теги: Формула-1, регламент, болиды, пилот
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