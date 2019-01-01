Формула-1 подтвердила изменения в регламенте

В сезонах 2019 и 2021 в силу вступят некоторые изменения.

Формула 1 twitter.com/f1

Формула-1 утвердила перемены в регламенте на сезоны 2019 и 2021, сообщает f1news. Сезон-2021: увеличение ограничения оборотов с 15000 до 18000 в минуту, что должно благоприятно сказаться на звуке

отмена лимита топлива в 100 кг в час, что позволит пилотам атаковать от старта до финиша

сокращение стоимости силовых установок для клиентских команд и контроль разницы между моторами разных производителей Сезон-2019: отмена строгой диеты гонщиков

включение минимального веса гонщика с сиденьем - 80 кг (если вес пилота меньше, ему будет предоставлен соответствующий балласт)

увеличение предела расхода топлива на дистанции гонки со 105 до 110 кг

специальные перчатки, позволяющие снимать и передавать биометрическую информацию. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Isport.ua