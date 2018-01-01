Мерседес установил антирекорд на Гран-при Китая

Мерседес не может победить с начала сезона.

Команда Мерседес не смогла победить на Гран-при Китая и тем самым установила свой антирекорд. Такого продолжительного отрезка без побед у команды не было уже на протяжении четырех лет.

С начала сезона 2018 Мерседес не может выиграть в трех гонках подряд. В двух первых победил Себастьян Феттель, в третьей - Даниэль Риккардо. В предыдущих сезонах такого еще не случалось начиная с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон установил новый рекорд Формулы-1.

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