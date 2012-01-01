Хэмилтон установил новый рекорд Формулы-1

Британец побил рекорд Кими Райкконена.

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон установил рекорд Формулы-1 по количеству попаданий в очковую зону подряд.

Напомним, что на Гран-при Китая британец финишировал четвертым и заработал очки в 28 гонке кряду.

Отметим, что предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал Кими Райкконену. Финн набирал очки в каждом заезде, начиная с Гран-при Бахрейна 2012 и заканчивая Гран-при Венгрии 2013.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!