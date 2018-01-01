Хэмилтон: Нам не хватает эффективности, нужно вернуться в прежний режим

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты Гран-при Китая.

Британский гонщик Мерседес Льюис Хэмилтон объяснил, что не удалось во время Гран-при Китая, а также заявил, что не уверен в своих шансах в борьбе за чемпионский титул по окончании нынешнего сезона.

"Сегодня у меня не было темпа и я просто старался держаться за то, что у меня было. Нам не хватало эффективности, и вчера и сегодня у меня была настоящая катастрофа. Мне нужно исправить это и вернуться в прежний нормальный скоростной режим, в противном случае мы потеряем еще больше очков. Что касается борьбы за титул, то я не уверен в своих шансах, впереди нас ждет трудная битва. Благодаря случившемся в гонке инцидентам, нам удалось остаться в борьбе", – приводит слова Хэмилтона BBC.

Отметим, что Хэмилтон финишировал четвертым, а победу в Гран-при добыл пилот Ред Булли Даниэль Риккардо.

Подробности гонки читайте в нашем онлайне Гран-при Китая.

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