Риккардо признан лучшим гонщиком Гран-при Китая
Даниэль Риккардо выиграл Гран-при Китая.
В Китае завершился третий этап Формулы-1 сезона-2018.
Пилот Ред Булл Даниэль Риккардо выиграл Гран-при Китая, а также был признан лучшим гонщиком дня по итогам голосования. Об этом сообщила пресс-служба Формулы-1.
Overtaking demon, #ChineseGP winner...— Formula 1 (@F1) 15 апреля 2018 г.
And your #F1DriverOfTheDay!
Well earned after a stunning drive from @danielricciardo 💪 pic.twitter.com/XbZAz4QADG
Отметим, что Риккардо стартовал с шестой позиции и сумел приехать к финишу первым. Подробности гонки читайте в нашем онлайне Гран-при Китая.
Смотрите также календарь сезона, личный зачет и Кубок конструкторов сезона 2018 года в Формуле-1.
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