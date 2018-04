Риккардо признан лучшим гонщиком Гран-при Китая

В Китае завершился третий этап Формулы-1 сезона-2018.

Пилот Ред Булл Даниэль Риккардо выиграл Гран-при Китая, а также был признан лучшим гонщиком дня по итогам голосования. Об этом сообщила пресс-служба Формулы-1.

