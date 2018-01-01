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Риккардо признан лучшим гонщиком Гран-при Китая

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Даниэль Риккардо выиграл Гран-при Китая.
Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардо
Getty Images

В Китае завершился третий этап Формулы-1 сезона-2018. 

Пилот Ред Булл Даниэль Риккардо выиграл Гран-при Китая, а также был признан лучшим гонщиком дня по итогам голосования. Об этом сообщила пресс-служба Формулы-1.

Отметим, что Риккардо стартовал с шестой позиции и сумел приехать к финишу первым. Подробности гонки читайте в нашем онлайне Гран-при Китая.

Смотрите также календарь сезоналичный зачет и Кубок конструкторов сезона 2018 года в Формуле-1.

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Теги: Формула 1, Даниэль Риккардо, Гран-при Китая
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