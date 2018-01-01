Риккардо выиграл невероятный Гран-при Китая

Фавориты сезона Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель финишировали вне подиума.

Необычайно интересный сезон Формулы-1 продолжился интригующим Гран-при Китая.

На старте Феттель уехал в отрыв, Райкконен откатился на 4-е место, а Ферстаппен прорвался на третье место, отодвинув Хэмилтона на пятую позицию.

Но дальше, до середины гонки, на трассе не происходило почти ничего интересного – пошла тактическая борьба, в результате которой Мерседес Боттаса обыграл Феррари Феттеля и обошел того в гонке. К тому же механики Феррари допустили небольшую ошибку, что стоило немцу около 0,5 секунды.

Среди лидеров дольше остальных на трассе оставался Райкконен – пилот Феррари дождался, когда его догонит Боттас и едва ли не помог Феттелю отвоевать лидерство у Мерседеса. Поздний пит-стоп стоил Кими падения на шестое место – позади и Хэмилтона, и Риккардо.

Все перевернулось в гонке на 31-м круге. Столкновение Гасли и Хартли привело к появлению на трассе автомобиля безопасности. В Ред Булл моментально воспользовались ситуацией и зазвали обоих пилотов в боксы на смену покрышек, чтобы в конце иметь более свежую резину.

В итоге пока пилоты Мерседеса и Феррари страдали на старых шинах, Риккардо и Ферстаппен быстро обогнали Хэмилтона и Феттеля. Риккардо устремился в погоню за лидером и красиво прошел Боттаса, в итоге выиграв гонку, поднявшись с шестого места на старте.

Еще одним событием, которому нужно уделить внимание - контакт между Феттелем и Ферстаппеном. Макс въехал в болид Феттеля и получил 10-секундный штраф к своему времени. Себастьян откатился на седьмое место, а потом по поврежденном авто еще и пропустил вперед Алонсо.

Результаты Гран-при Китая:

Подробности гонки читайте в нашем онлайне Гран-при Китая.

Смотрите также календарь сезона, личный зачет и Кубок конструкторов сезона 2018 года в Формуле-1.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!