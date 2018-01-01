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Формула-1: онлайн Гран-при Китая

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В воскресенье, 15 апреля, следите онлайн за событиями Гран-при Китая 2018.
Онлайн Гран-при Китая
Онлайн Гран-при Китая

Гран-при Китая – один из самых молодых этапов королевского автоспорта, который проводится с 2004 года. Интересной особенностью этой трассы является то, что за семь первых лет проведения Гран-при его выиграли семь разных пилотов.

 

Первым победителем гонки в Китае стал Льюис Хэмилтон. Также отметим, что британец является самым успешным гонщиком в истории этой трассы, на его счету шесть побед в Шанхае.

Гонка в Шанхае позволит более объективно оценить расстановку сил. По конфигурации она гораздо ближе к обычным автодромам, чем Альберт-парк, и в апреле там не так жарко, как в Бахрейне. Все это дает хорошие шансы Мерседес. Но если Феттель победит и в таких условиях, остановить Феррари в этом году будет очень сложно.

Расписание заездов

13.04 (05:00) Первая практика
13.04 (09:00) Вторая практика
14.04 (06:00) Третья практика
14.04 (09:00) Квалификация
15.04 (09:10) Гонка

Наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Китая в воскресенье, 15 апреля. Начало трансляции в этой новости в 9:00 по киевскому времени. 

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Теги: Гран-при Китая, Формула 1
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