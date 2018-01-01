Феттель: Такой отрыв от конкурентов стал сюрпризом

Себастьян Феттель подвел итоги квалификации к Гран-при Китая.

Пилот Феррари Себастьян Феттель после победы в квалификации к Гран-при Китая поделился мнением о выступлении команды и о причинах большого преимущества над конкурентами.

"Да, такой отрыв стал сюрпризом. Понятно, что трассы, на которых проходят три первые гонки, отличаются друг от друга, но такое преимущество над конкурентами действительно стало для нас сюрпризом.

При этом я думаю, что на этой трассе очень важно попасть в настройки. Если же ты "вываливаешься" из рабочего окна, то сразу теряешь много времени. Я не буду удивлен, если завтра преимущество исчезнет и борьба будет плотной. Разумеется, я не станут возражать, если все останется как есть, но мне кажется, что в гонке нас ждет плотная борьба трех команд. Гонка будет тяжелой и длинной – здорово, что мы стартуем с первого ряда", – цитирует Феттеля ESPN.

Напомним, Феттель стал первым в квалификации Гран-при Китая.

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Наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Китая в воскресенье, 15 апреля. Начало трансляции в 9:00 по киевскому времени.

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