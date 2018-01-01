Президент Феррари: Если Ф-1 превратится из спорта в спектакль, то мы уйдем

Серджио Маркионне высказался о недавнем предложении владельцев Формулы-1 по улучшению гоночной серии.

"Если Формула-1 превратится из спорта в спектакль, если мы начнем двигаться в сторону гонок NASCAR, то Феррари уйдет. Это произойдет, если появятся какие-то предложения, которые исказят Формулу-1.

Но мы работаем с Liberty Media над поиском приемлемых решений. Десять дней назад Liberty сделала свое предложение, однако мы сначала хотим узнать все подробности, а затем уже сделаем выбор в пользу интересов Феррари. Мы можем присмотреться и к другим решениям – и это не угроза, – но это не значит, что мы перестанем тратить.

Некоторые хотят, чтобы подход к гонкам стал менее технологичным, однако Феррари и Мерседес желают сохранить высокие стандарты", – приводит слова президента Феррари Серджио Маркионне pitpass.com

Ранее сообщалось о том, что владельцы Формулы-1 изменят формат уик-энда.

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