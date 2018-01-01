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Гран-при Китая: Феттель выиграл квалификацию

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В Китае состоялось главное событие гоночной субботы: квалификация.
Себастьян Феттель (Феррари)
Себастьян Феттель (Феррари)
formula1.com

Пилот Феррари Себастьян Феттель завоевал победу в квалификации гонки Гран-при Китая.

Второе время показал его напарник по команде – Кими Райкконен. Тройку лидеров замкнул Валттери Боттас на Мерседесе. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон стал четвертым.

Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация

1. Себастьян Феттель (Феррари) – 1.31,095 
2. Кими Райкконен (Феррари) +0,087 
3. Валттери Боттас (Мерседес) +0,530 
4. Льюис Хэмилтон(Мерседес) +0,580 
5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,701 
6. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +1,853 
7. Нико Хюлькенберг (Рено) +1,437 
8. Серхио Перес (Форс Индия) +1,663 
9. Карлос Сайнс (Рено) +1,724 
10. Ромен Грожан (Хаас) +1,760

Не прошли в третий сегмент:

11. Кевин Магнуссен (Хаас) – 1.32,986 
12. Эстебан Окон (Форс Индия) – 1.33,057 
13. Фернандо Алонсо (Макларен) – 1.33,232 
14. Стоффель Вандорн (Макларен) – 1.33,505 
15. Брендон Хартли (Торо Россо) – 1.33,795

Не прошли во второй сегмент:

16. Сергей Сироткин (Уильямс) – 1.34,062 
17. Пьер Гасли (Торо Россо) – 1.34,101 
18. Лэнс Стролл (Уильямс) – 1.34,285 
19. Шарль Леклер (Заубер) – 1.34,454 
20. Маркус Эрикссон (Заубер) – 1.34,914

Отметим, что Себастьяну Феттелю также удалось стать лучшим и на третьей практике.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция гонки, которая начнется 15 апреля в 9:00 по киевскому времени. Читайте также анонс Гран-при Китая.

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Теги: Формула 1, Гран-при Китая, Себастьян Феттель, квалификация
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