Гран-при Китая: Феттель выиграл квалификацию

В Китае состоялось главное событие гоночной субботы: квалификация.

Пилот Феррари Себастьян Феттель завоевал победу в квалификации гонки Гран-при Китая.

Второе время показал его напарник по команде – Кими Райкконен. Тройку лидеров замкнул Валттери Боттас на Мерседесе. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон стал четвертым.

Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация

1. Себастьян Феттель (Феррари) – 1.31,095

2. Кими Райкконен (Феррари) +0,087

3. Валттери Боттас (Мерседес) +0,530

4. Льюис Хэмилтон(Мерседес) +0,580

5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,701

6. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +1,853

7. Нико Хюлькенберг (Рено) +1,437

8. Серхио Перес (Форс Индия) +1,663

9. Карлос Сайнс (Рено) +1,724

10. Ромен Грожан (Хаас) +1,760

Не прошли в третий сегмент:

11. Кевин Магнуссен (Хаас) – 1.32,986

12. Эстебан Окон (Форс Индия) – 1.33,057

13. Фернандо Алонсо (Макларен) – 1.33,232

14. Стоффель Вандорн (Макларен) – 1.33,505

15. Брендон Хартли (Торо Россо) – 1.33,795

Не прошли во второй сегмент:

16. Сергей Сироткин (Уильямс) – 1.34,062

17. Пьер Гасли (Торо Россо) – 1.34,101

18. Лэнс Стролл (Уильямс) – 1.34,285

19. Шарль Леклер (Заубер) – 1.34,454

20. Маркус Эрикссон (Заубер) – 1.34,914

Отметим, что Себастьяну Феттелю также удалось стать лучшим и на третьей практике.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция гонки, которая начнется 15 апреля в 9:00 по киевскому времени. Читайте также анонс Гран-при Китая.

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