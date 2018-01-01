Гран-при Китая: Феттель выиграл квалификацию
Пилот Феррари Себастьян Феттель завоевал победу в квалификации гонки Гран-при Китая.
Второе время показал его напарник по команде – Кими Райкконен. Тройку лидеров замкнул Валттери Боттас на Мерседесе. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон стал четвертым.
Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация
1. Себастьян Феттель (Феррари) – 1.31,095
2. Кими Райкконен (Феррари) +0,087
3. Валттери Боттас (Мерседес) +0,530
4. Льюис Хэмилтон(Мерседес) +0,580
5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,701
6. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +1,853
7. Нико Хюлькенберг (Рено) +1,437
8. Серхио Перес (Форс Индия) +1,663
9. Карлос Сайнс (Рено) +1,724
10. Ромен Грожан (Хаас) +1,760
Не прошли в третий сегмент:
11. Кевин Магнуссен (Хаас) – 1.32,986
12. Эстебан Окон (Форс Индия) – 1.33,057
13. Фернандо Алонсо (Макларен) – 1.33,232
14. Стоффель Вандорн (Макларен) – 1.33,505
15. Брендон Хартли (Торо Россо) – 1.33,795
Не прошли во второй сегмент:
16. Сергей Сироткин (Уильямс) – 1.34,062
17. Пьер Гасли (Торо Россо) – 1.34,101
18. Лэнс Стролл (Уильямс) – 1.34,285
19. Шарль Леклер (Заубер) – 1.34,454
20. Маркус Эрикссон (Заубер) – 1.34,914
Отметим, что Себастьяну Феттелю также удалось стать лучшим и на третьей практике.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция гонки, которая начнется 15 апреля в 9:00 по киевскому времени. Читайте также анонс Гран-при Китая.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил