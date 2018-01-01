Феттель стал лучшим в третьей практике на Гран-при Китая
Гонщик Феррари Себастьян Феттель показал лучший результат на третьей тренировке Гран-при Китая Формулы-1. Немец более чем на четыре десятые опередил партнера по команде Кими Райкконена, а ставший третьим Валттери Боттас на Мерседесе проиграл свыше семи десятых.
Стоит также отметить, что пилот Ред Булл Даниэль Риккардо досрочно завершил тренировку из-за проблем с мотором.
Формула-1. Гран-при Китая. Третья тренировка
1. Себастьян Феттель (Феррари) — 1:33.018
2. Кими Райкконен (Феррари) +0.451
3. Валттери Боттас (Мерседес) +0.743
4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0.951
5. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +1.039
6. Кевин Магнуссен (Хаас) +1.311
7. Серхио Перес (Форс Индия) +1.427
8. Эстебан Окон (Форс Индия) +1.438
9. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1.564
10. Сергей Сироткин (Уильямс) +1.723
11. Нико Хюлькенберг (Рено) +1.823
12. Фернандо Алонсо (Макларен) +1.833
13. Стоффель Вандорн (Макларен) +1.959
14. Брендон Хартли (Торо Россо) +1.973
15. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +2.043
16. Пьер Гасли (Торо Россо) +2.061
17. Лэнс Стролл (Уильямс) +2.357
18. Шарль Леклер (Заубер) +2.479
19. Маркус Эрикссон (Заубер) +2.661
20. Ромен Грожан (Хаас) +2.738.
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Наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Китая в воскресенье, 15 апреля. Начало трансляции в 9:00 по киевскому времени.
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