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Феттель стал лучшим в третьей практике на Гран-при Китая

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Себастьян Феттель выиграл практику перед началом квалификации.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
f1.com

Гонщик Феррари Себастьян Феттель показал лучший результат на третьей тренировке Гран-при Китая Формулы-1. Немец более чем на четыре десятые опередил партнера по команде Кими Райкконена, а ставший третьим Валттери Боттас на Мерседесе проиграл свыше семи десятых.

Стоит также отметить, что пилот Ред Булл Даниэль Риккардо досрочно завершил тренировку из-за проблем с мотором.

Формула-1. Гран-при Китая. Третья тренировка

1. Себастьян Феттель (Феррари) — 1:33.018 
2. Кими Райкконен (Феррари) +0.451 
3. Валттери Боттас (Мерседес) +0.743 
4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0.951 
5. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +1.039 
6. Кевин Магнуссен (Хаас) +1.311 
7. Серхио Перес (Форс Индия) +1.427 
8. Эстебан Окон (Форс Индия) +1.438 
9. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1.564 
10. Сергей Сироткин (Уильямс) +1.723 
11. Нико Хюлькенберг (Рено) +1.823 
12. Фернандо Алонсо (Макларен) +1.833 
13. Стоффель Вандорн (Макларен) +1.959 
14. Брендон Хартли (Торо Россо) +1.973 
15. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +2.043
16. Пьер Гасли (Торо Россо) +2.061 
17. Лэнс Стролл (Уильямс) +2.357 
18. Шарль Леклер (Заубер) +2.479 
19. Маркус Эрикссон (Заубер) +2.661 
20. Ромен Грожан (Хаас) +2.738.

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Наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Китая в воскресенье, 15 апреля. Начало трансляции в 9:00 по киевскому времени. 

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Теги: Формула 1, Гран-при Китая, Себастьян Феттель
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