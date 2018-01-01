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Хэмилтон: Трасса в Китае на третьем месте по легкости обгонов

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Пилоту Мерседес понравилась трасса в Китае.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
instagram.com/lewishamilton

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон поделился своим мнением насчет пятничных свободных заездов перед Гран-при Китая.

"Хороший день, мы проехали нужное нам количество кругов. И получили полезную информацию о работе болида. Мы прогрессировали по ходу тренировок и у нас есть пара хороших идей. На этой трассе все довольно просто. Темп машины почти одинаковый на всех типах шин, разница минимальная – хотя здесь Пирелли и перешагнули через одну ступень с «ультрасофтом». Феррари, как мне кажется, все равно очень быстра. В то время как Ред Булл были быстры на длинной дистанции. Тем не менее, радует то, что впереди идет плотная борьба.

Я считаю, что эта трасса занимает третье место по легкости обгонов, трек хорошо подходит для гонок. При этом очевидно, что с учетом износа шин ключевое значение будет иметь стартовая позиция. В этом сезоне я уже брал поул, теперь мне нужен второй. Именно над этим мы и работаем", - передает слова Хэмилтона crash.net.

Напомним, Хэмилтон выиграл первую и вторую практики Гран-при Китая. 

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Теги: Льюис Хэмилтон, Мерседес, Гран-при Китая, Формула 1
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