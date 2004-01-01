Формула-1: анонс Гран-при Китая

iSport предлагает анонс Гран-при Китая - третьего этапа в сезоне-2018 Формулы-1.

Немец Себастьян Феттель, выиграв второй этап сезона Формулы-1 в Бахрейне, упрочил свое лидерство в общем зачете.

Действующий чемпион Льюис Хэмилтон уже в Китае намерен взять реванш и наконец-то выиграть первый этап сезона. Удастся ли?

Гран-при Китая – один из самых молодых этапов королевского автоспорта, который проводится с 2004 года. Интересной особенностью этой трассы является то, что за семь первых лет проведения Гран-при его выиграли семь разных пилотов.

Первым победителем гонки в Китае стал Льюис Хэмилтон. Также отметим, что британец является самым успешным гонщиком в истории этой трассы, на его счету шесть побед в Шанхае.

Гонка в Шанхае позволит более объективно оценить расстановку сил. По конфигурации она гораздо ближе к обычным автодромам, чем Альберт-парк, и в апреле там не так жарко, как в Бахрейне. Все это дает хорошие шансы Мерседес. Но если Феттель победит и в таких условиях, остановить Феррари в этом году будет очень сложно.

О трассе

Место проведения: Шанхай

Название трассы: Международный автодром Шанхая

Длина круга: 5,451 км

Гоночная дистанция: 56 кругов = 305,066 км

Рекорд круга (квалификация) - 1:31,678 - Льюис Хэмилтон (Мерседес, 2017)

Рекорд круга (гонка) - 1:32.238 - Михаэль Шумахер (Феррари, 2004)

Победитель в 2017: Льюис Хэмилтон (Мерседес)

Шанхайский автодром характеризуется весьма средними показателями: средний износ тормозов и расход топлива (1,87 кг/круг). В целом трасса имеет непростую конфигурацию со сложным затяжным правым поворотом. Ширина трассы позволяет экспериментировать с траекторией при атаке.

Отличительной особенностью трассы является одна из самых длинных прямых в чемпионате, благодаря которой обгоны в Китае никогда не были проблемой, а следовательно - старт с поула немного теряет свою значимость.

О погоде

Предварительный прогноз обещает прохладную погоду во время уик-энда в Шанхае, возможны дожди.

В пятницу +20С и 80% вероятность осадков в первой половине дня. В субботу направление ветра сменится, а вероятность осадков сократится до 20% при +17С днем. В воскресенье выглянет солнце и днем воздух прогреется до +18С.

О резине

На этот раз выбор шин, сделанный Pirelli для гонки в Шанхае, очень необычен. Как и год назад, они привезут составы Soft и Medium, а вот вместо SuperSoft мы увидим более мягкий UltraSoft. Это может серьезно повлиять на стратегию использования комлектов со стороны команд.

В Китае непросто прогреть шины, именно это станет главной сложностью для команд и пилотов на более жёстких составах. На UltraSoft такой проблемы нет, но сколько кругов сможет выдержать левая передняя шина этого состава, учитывая большие нагрузки в первой связке поворотов – большой вопрос.

На этап в Китае самая агрессивная стратегия оказалась у четырех команд: Феррари, Уильямс, Макларен и Хаас. Их пилоты получат по восемь комплектов UltraSoft.

Самый консервативный выбор оказался у пилота Мерседес Льюиса Хэмилтона – по шесть составов Soft и UltraSoft.

Больше всего комплектов жесткого состава резины оказалось у обоих пилотов Форс Индия и гонщика Заубер Шарля Леклера.

Расписание заездов

13.04 (05:00) Первая практика

13.04 (09:00) Вторая практика

14.04 (06:00) Третья практика

14.04 (09:00) Квалификация

15.04 (09:10) Гонка

Прогноз и ставки букмекеров

Букмекеры из конторы bwin предлагают следующие коэффициенты на победу в Гран-при Китая:

Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 1,50

Себастьян Феттель (Феррари) - 5,00

Валттери Боттас (Мерседес) - 6,50

Кими Райкконен (Феррари) - 12,00

Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 21,00

Даниэль Риккардо (Ред Булл) - 21,00

Фернандо Алонсо (Макларен) - 201,0

Нико Хюлькенберг (Рено) - 201,0

Кевин Магнуссен (Хаас) - 201,0

Пьер Гасли (Торо Россо) - 251,0

Ромен Грожан (Хаас) - 251,0

Карлос Сайнс-младший (Рено) - 251,0

Стоффель Вандорн (Макларен) - 401,0

Брендон Хартли (Торо Россо) -501,0

Эстебан Окон (Форс-Индия) 501,0

Серхио Перес (Форс-Индия) - 501,0

Маркус Эрикссон (Заубер) - 1001,0

Лэнс Стролл (Уильямс) - 1001,0

Сергей Сироткин (Уильямс) - 1501,0

Шарль Леклер (Заубер) - 1501,0

Добавим, что наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Китая в воскресенье, 15 апреля. Начало трансляции в 09:00 по киевскому времени.

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