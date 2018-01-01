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Хэмилтон - лучший во второй практике Гран-при Китая

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Хьюис Хэмилтон стал быстрейшим пилотом первого дня Гран-при Китая.
Хэмилтон - лучший во второй практике Гран-при Китая
f1.com

Гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон показал лучший результат во второй части пятничных свободных заездов Гран-при Китая Формулы-1.

Британец опередил финнов — представителя Феррари Кими Райкконена и Валттери Боттаса на Мерседесе.

Формула-1. Гран-при Китая. Вторая пятничная тренировка

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 1:33.482
2. Кими Райкконен (Феррари) +0.007
3. Валттери Боттас (Мерседес) +0.033 
4. Себастьян Феттель (Феррари) +0.108
5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0.341
6. Нико Хюлькенберг (Рено) +0.831 
7. Кевин Магнуссен (Хаас) +0.976
8. Карлос Сайнс-младший (Рено) +0.991
9. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +1.075
10. Фернандо Алонсо (Макларен) +1.150
11. Серхио Перес (Форс Индия) +1.310
12. Пьер Гасли (Торо Россо) +1.367
13. Эстебан Окон (Форс Индия) +1.392
14. Стоффель Вандорн (Макларен) +1.681
15. Брендон Хартли (Торо Россо) +1.851
16. Сергей Сироткин (Уильямс) +1.858 
17. Маркус Эрикссон (Заубер) +2.142 
18. Шарль Леклер (Заубер) +2.434 
19. Ромен Грожан (Хаас) +2.989 
20. Лэнс Стролл (Уильямс) +3.665.

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Теги: Формула 1, Гран-при Китая, Льюис Хэмилтон
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