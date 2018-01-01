Хэмилтон - лучший во второй практике Гран-при Китая

Хьюис Хэмилтон стал быстрейшим пилотом первого дня Гран-при Китая.

Гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон показал лучший результат во второй части пятничных свободных заездов Гран-при Китая Формулы-1.

Британец опередил финнов — представителя Феррари Кими Райкконена и Валттери Боттаса на Мерседесе.

Формула-1. Гран-при Китая. Вторая пятничная тренировка



1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 1:33.482

2. Кими Райкконен (Феррари) +0.007

3. Валттери Боттас (Мерседес) +0.033

4. Себастьян Феттель (Феррари) +0.108

5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0.341

6. Нико Хюлькенберг (Рено) +0.831

7. Кевин Магнуссен (Хаас) +0.976

8. Карлос Сайнс-младший (Рено) +0.991

9. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +1.075

10. Фернандо Алонсо (Макларен) +1.150

11. Серхио Перес (Форс Индия) +1.310

12. Пьер Гасли (Торо Россо) +1.367

13. Эстебан Окон (Форс Индия) +1.392

14. Стоффель Вандорн (Макларен) +1.681

15. Брендон Хартли (Торо Россо) +1.851

16. Сергей Сироткин (Уильямс) +1.858

17. Маркус Эрикссон (Заубер) +2.142

18. Шарль Леклер (Заубер) +2.434

19. Ромен Грожан (Хаас) +2.989

20. Лэнс Стролл (Уильямс) +3.665.

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