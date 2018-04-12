Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Китая
Гонщик Мерседес Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой части пятничных свободных заездов Гран-при Китая Формулы-1.
Британец на три с половиной десятые секунды опередил представителя Феррари Кими Райкконена и на четыре с половиной своего напарника Валттери Боттаса.
Формула-1. Гран-при Китая. Первая пятничная тренировка
1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 1:33.999
2. Кими Райкконен (Феррари) +0.359
3. Валттери Боттас (Мерседес) +0.458
4. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0.538
5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0.669
6. Себастьян Феттель (Феррари) +0.862
7. Кевин Магнуссен (Хаас) +1.179
8. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1.617
9. Ромен Грожан (Хаас) +1.719
10. Нико Хюлькенберг (Рено) +1.801
11. Пьер Гасли (Торо Россо) +2.038
12. Фернандо Алонсо (Макларен) +2.045
13. Серхио Перес (Форс Индия) +2.052
14. Эстебан Окон (Форс Индия) +2.352
15. Сергей Сироткин (Уильямс) +2.692
16. Брендон Хартли (Торо Россо) +2.716
17. Шарль Леклер (Заубер) +2.724
18. Стоффель Вандорн (Макларен) +2.757
19. Маркус Эрикссон (Заубер) +2.910
20. Лэнс Стролл (Уильямс) +3.278.
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