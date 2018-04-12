Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Китая

Льюис Хэмилтон показал обнадеживающие для своих фанатов результаты на первых заездах в пятницу.

Гонщик Мерседес Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой части пятничных свободных заездов Гран-при Китая Формулы-1.

Британец на три с половиной десятые секунды опередил представителя Феррари Кими Райкконена и на четыре с половиной своего напарника Валттери Боттаса.

Формула-1. Гран-при Китая. Первая пятничная тренировка

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 1:33.999

2. Кими Райкконен (Феррари) +0.359

3. Валттери Боттас (Мерседес) +0.458

4. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0.538

5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0.669

6. Себастьян Феттель (Феррари) +0.862

7. Кевин Магнуссен (Хаас) +1.179

8. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1.617

9. Ромен Грожан (Хаас) +1.719

10. Нико Хюлькенберг (Рено) +1.801

11. Пьер Гасли (Торо Россо) +2.038

12. Фернандо Алонсо (Макларен) +2.045

13. Серхио Перес (Форс Индия) +2.052

14. Эстебан Окон (Форс Индия) +2.352

15. Сергей Сироткин (Уильямс) +2.692

16. Брендон Хартли (Торо Россо) +2.716

17. Шарль Леклер (Заубер) +2.724

18. Стоффель Вандорн (Макларен) +2.757

19. Маркус Эрикссон (Заубер) +2.910

20. Лэнс Стролл (Уильямс) +3.278.

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