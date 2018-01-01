Хэмилтон и Ферстаппен помирились после столкновения в Бахрейне

Гонщики Мерседес и Ред Булл пожали друг другу руки.

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон и гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен помирились после после инцидента на Гран-при Бахрейна, когда болиды пилотов столкнулись во время гонки.

Четырехкратный чемпион мира в знак примирения пожал руку своему сопернику.

"Будучи более опытным пилотом, я понял, что важно подойти к Ферстаппену. Я пожал Максу руку и выразил сожаление по поводу последней гонки. Неважно, я виноват в том столкновении или он, это в прошлом. Надеюсь, мой шаг позволит нам забыть о произошедшем и двигаться вперед", - сказал Хэмилтон в интервью F1i.

Напомним, Феттель выиграл невероятную гонку на Гран-при Бахрейна.

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