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Хэмилтон и Ферстаппен помирились после столкновения в Бахрейне

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Гонщики Мерседес и Ред Булл пожали друг другу руки.
Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон
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Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон и гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен помирились после после инцидента на Гран-при Бахрейна, когда болиды пилотов столкнулись во время гонки. 

Четырехкратный чемпион мира в знак примирения пожал руку своему сопернику. 

"Будучи более опытным пилотом, я понял, что важно подойти к Ферстаппену. Я пожал Максу руку и выразил сожаление по поводу последней гонки. Неважно, я виноват в том столкновении или он, это в прошлом. Надеюсь, мой шаг позволит нам забыть о произошедшем и двигаться вперед", - сказал Хэмилтон в интервью F1i. 

 Напомним, Феттель выиграл невероятную гонку на Гран-при Бахрейна. 

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Теги: Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон, Формула 1
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