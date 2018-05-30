Рейтинг пилотов Ф-1: Хэмилтон поднялся на первое место и завершил сезон лидером

Вашему вниманию официальный рейтинг пилотов Формулы-1 в сезоне-2018.

F1 POWER RANKINGS: Боттас поднялся на четыре позиции, Хэмилтон опустился на три formula1.com

Формула-1 собрала группу автоспортивных экспертов, которые будут формировать свой топ-10 лучших гонщиков после каждого Гран-при, вне зависимости от уровня техники.

Каждое издание рейтинга учитывает все прошедшие гонки сезона, формируя своеобразный чарт силы пилота в 2018 году.

И вот как эксперты оценили участников чемпионата мира после заезда в Абу-Даби:

Напомним, Льюис Хэмилтон завершил чемпионский сезон победой в Абу-Даби.

Кубок конструкторов

Личный зачет пилотов

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