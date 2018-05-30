Рейтинг пилотов Ф-1: Хэмилтон поднялся на первое место и завершил сезон лидером
Вашему вниманию официальный рейтинг пилотов Формулы-1 в сезоне-2018.
Формула-1 собрала группу автоспортивных экспертов, которые будут формировать свой топ-10 лучших гонщиков после каждого Гран-при, вне зависимости от уровня техники.
Каждое издание рейтинга учитывает все прошедшие гонки сезона, формируя своеобразный чарт силы пилота в 2018 году.
И вот как эксперты оценили участников чемпионата мира после заезда в Абу-Даби:
Напомним, Льюис Хэмилтон завершил чемпионский сезон победой в Абу-Даби.
Кубок конструкторов
Личный зачет пилотов
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