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Рейтинг пилотов Ф-1: Хэмилтон продолжает лидировать

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Вашему вниманию официальный рейтинг пилотов Формулы-1 в сезоне-2018.
F1 POWER RANKINGS: Боттас поднялся на четыре позиции, Хэмилтон опустился на три
F1 POWER RANKINGS: Боттас поднялся на четыре позиции, Хэмилтон опустился на три
formula1.com

Формула-1 собрала группу автоспортивных экспертов, которые будут формировать свой топ-10 лучших гонщиков после каждого Гран-при, вне зависимости от уровня техники.

Каждое издание рейтинга учитывает все прошедшие гонки сезона, формируя своеобразный чарт силы пилота в 2018 году.

И вот как эксперты оценили участников чемпионата мира после заезда в Венгрии:

Напомним, Льюис Хэмилтон спокойно выиграл Гран-при Венгрии.

Кубок конструкторов
Личный зачет пилотов

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Теги: Формула 1, рейтинг
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гость  (аноним)  30.05.2018, 23:54
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гость
Сироткин рулит.Худший.Полный ноль.Позор россии.
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