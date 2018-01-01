Формула-1: рейтинг пилотов

Вашему вниманию официальный рейтинг пилотов Формулы-1 в сезоне-2018.

Формула-1 собрала группу автоспортивных экспертов, которые будут формировать свой топ-10 лучших гонщиков после каждого Гран-при, вне зависимости от уровня техники.

Каждое издание рейтинга учитывает все прошедшие гонки сезона, формируя своеобразный чарт силы пилота в 2018 году. И вот как эксперты оценили участников чемпионата мира после заездов в Австралии и Бахрейне.

Смотри также топ-5 моментов Гран-при Австралии и Бахрейна.

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