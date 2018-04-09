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Травмированный механик Феррари уже встал на костыли

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Механик Феррари Франческо Чигарини, который получил двойной п.
Травмированный механик Феррари уже встал на костыли
instagram.com/francesco.cigarini

Механик Феррари Франческо Чигарини, который получил двойной перелом во время пит-стопа Кими Райкконена на Гран-при Бахрейна, впервые встал на ноги, хотя и на костылях.

Напомним, Чигарини был прооперирован в госпитале Манамы.

Франческо разместил в своем Instagram видеоролик, где впервые прогулялся по госпиталю. Через несколько дней механик отправится в Италию, где пройдет курс реабилитации. 

Ранее сообщалось, что Феррари оштрафована на 50 тысяч евро за наезд на механика. 

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Теги: Франческо Чигарини, Формула 1, Феррари, механик
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