Травмированный механик Феррари уже встал на костыли
Механик Феррари Франческо Чигарини, который получил двойной п.
Механик Феррари Франческо Чигарини, который получил двойной перелом во время пит-стопа Кими Райкконена на Гран-при Бахрейна, впервые встал на ноги, хотя и на костылях.
Напомним, Чигарини был прооперирован в госпитале Манамы.
Франческо разместил в своем Instagram видеоролик, где впервые прогулялся по госпиталю. Через несколько дней механик отправится в Италию, где пройдет курс реабилитации.
Ранее сообщалось, что Феррари оштрафована на 50 тысяч евро за наезд на механика.
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