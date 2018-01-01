Гран-при Бахрейна: топ-5 моментов этапа

Лучшие моменты гонки Гран-при Бахрейна, который прошел в Сахире 8 апреля 2018 года.

На прошлый выходных этапом в Бахрейне продолжился сезон Формулы-1 2018 года.

Победу в Гран-при Бахрейна добыл пилот Феррари Себастьян Феттель. На нашем сайте вы можете ознакомиться с подробностями гонки.

Официальный канал Youtube представил пятерку лучших моментов гонки:

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