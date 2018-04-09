Механика Феррари прооперировали после наезда на пит-стопе

Кими Райкконена сбил механика на пит-стопе во время Гран-при Бахрейна.

Кроме победы на Гран-при Бахрейна команда Феррари отметилась неприятным инцидентом. На 36-м круге Кими Райкконен заехал на пит-стоп, чтобы сменить шины и сбил механика своей команды.

Врачи диагностировали у специалиста перелом голени и малой берцовой кости. Механика по имени Франческо Чигарини успешно прооперировали, о чем он и сообщил в своем Instagram, прикрепив фото с больничной койки.

Напомним, что после этого инцидента Райкконен был вынужден сойти с трассы, а команда Феррари получила штраф на сумму 50 тысяч евро.

Также к вашему вниманию видео инцидента, в котором пострадал гонщик Феррари. С подробностями гонки вы можете ознакомится в нашей текстовой онлайн трансляции Гран-при Бахрейна.

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