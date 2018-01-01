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Феррари оштрафована на 50 тысяч евро за наезд на механика

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Скудерия наказана за опасный пит-стоп во время Гран-при Бахрейна.
Кими Райкконен
Кими Райкконен
Getty Images

Команда Формулы-1 Феррари наказана денежным штрафом в 50 тысяч евро за инцидент с участием гонщика Кими Райкконена, который сбил механика во время пит-стопа на Гран-при Бахрейна, сообщается в пресс-релизе Международной автомобильной федерации (FIA).

Пилот итальянской "конюшни" Райкконен заехал на пит-стоп для замены шин на 36-м круге. После остановки в боксах, выезжая на пит-лейн, финн задел задним левым колесом механика команды. В результате механик Феррари получил переломы голени и малой берцовой кости.

Ранее сообщалось, что Гран-при Бахрейна выиграл Себастьян Феттель.

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Теги: Феррари, Формула 1, Гран-при Бахрейна
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