Феттель: Я сообщил команде, что все под контролем, но я соврал

Себастьян Феттель рад, что тактика команды принесла ему победу.

Немецкий пилот Себастьян Феттель после победы на Гран-при Бахрейна признался, что мысленно думал о том, что Валттери Боттас его обойдет перед финишем.

"Ради этой победы пришлось всерьез потрудиться. За десять кругов до финиша я сообщил команде, что все под контролем, но я соврал! Ничего не было под контролем. Когда мне в тот момент сказали, какой у Валттери темп, я подумал, что никак не смогу это сделать. Я занимался подсчетами за рулем и думал, что соперник меня догонит.

Я старался пилотировать как можно аккуратнее. Гонщики Мерседес в конце первого отрезка были очень быстры, но затем, видя то, какие шины нам поставили на пит-стопе, они предпочли самый жесткий из доступных составов. Мы изначально планировали еще раз менять шины, но в итоге пришлось беречь этот комплект до самого финиша. План сработал, но почти на грани. На прямых Валттери подбирался вплотную – хорошо, что гонка не продолжалась еще несколько кругов.

Решив остаться на трассе, мы ничего не теряли – я старался финишировать первым или, в худшем случае, третьим. Знаете, когда победа достигается в таких непростых условиях, она особенно приятна!", - заявил Феттель.

Ранее сообщалось, что Гран-при Бахрейна выиграл Себастьян Феттель.

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