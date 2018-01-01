Гасли признан лучшим гонщиком Гран-при Бахрейна

Пилот Торо Россо выиграл в голосовании среди болельщиков.

Пилот Торо Россо Пьер Гасли признан любителями Формулы-1 гонщиком дня по итогам Гран-при Бахрейна. В Бахрейне Гасли удалось финишировать на четвертом месте.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте Формулы-1 по ходу Гран-при.

"Невероятно! Шестой в квалификации и четвертый в гонке. Мы никак такого не ожидали. Я очень счастлив, с трудом осознаю случившееся", – цитирует Гасли Sky Sports.

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