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Слабонервным не смотреть: видео, как Райкконен переехал механика в боксах

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Фине неудачно заехал на пит-стоп во время Гран-при Бахрейна.
Слабонервным не смотреть: видео, как Райкконен переехал механика в боксах
Getty Images

Пилот Феррари Кими Райкконен совершил неудачный пит-стоп на Гран-при Байхрейна. Финский гонщик заехал в боксы, где его раньше времени отпустили - Кими рванул с места и проехался по механику.

Пострадавшего сразу отправили в госпиталь, но больше информации не было. Райкконен из-за незакрепленного колеса завершил гонку.

Ранее сообщалось, что Гран-при Бахрейна выиграл Себастьян Феттель.

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Теги: Кими Райкконен, Формула 1, Гран-при Бахрейна
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