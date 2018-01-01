Слабонервным не смотреть: видео, как Райкконен переехал механика в боксах

Фине неудачно заехал на пит-стоп во время Гран-при Бахрейна.

Пилот Феррари Кими Райкконен совершил неудачный пит-стоп на Гран-при Байхрейна. Финский гонщик заехал в боксы, где его раньше времени отпустили - Кими рванул с места и проехался по механику.

Kimi Raikkonen, 2018 Bahrain GP'de pit-stop'tan çıkarken takım çalışanlarından birini yaraladı. pic.twitter.com/BafFLVLa5L — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 8 апреля 2018 г.

Пострадавшего сразу отправили в госпиталь, но больше информации не было. Райкконен из-за незакрепленного колеса завершил гонку.

Ранее сообщалось, что Гран-при Бахрейна выиграл Себастьян Феттель.

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