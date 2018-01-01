Формула-1: Феттель выиграл невероятную гонку на Гран-при Бахрейна

Себастьян Феттель выиграл вторую гонку в сезоне подряд.

Пилот Феррари Себастьян Феттель сумел добыть непростую победу в интересной гонке на Гран-пр Бахрейна, выиграл вторую гонку в начавшемся сезоне.

Феррари переиграло своих соперников из Мерседес тактически – относительно ранний пит-стоп Феттеля располагал к еще одному заезду в боксы, но Себастьян на Soft проехал до конца гонки. Последние 10 кругов его покрышки были изношены и он почти секунду проигрывал Боттасу, но тот достал его лишь за круг до финиша и так и не смог обойти.

Третьим в гонке финишировал Льюис Хэмилтон, который прорвался на подиум с 9-го места, но он явно рассчитывал на большее, ведь в дебюте гонки прорвался в топ-4, но там побороться не сумел.

Гонку Феррари подпортил неудачный пит-стоп Кими Райкконена, которого раньше времени отпустили на трассу с незакрепленным колесом и в этом моменте даже пострадал механик Скудерии, которого сразу отправили в госпиталь.

Черной стала гонка для двух пилотов Ред Булла. Уже на старте у Даниэля Риккардо возникли проблемы с мотором, а у Макса Ферстаппена был прокол после контакта с Хэмилтоном.

Результаты Гран-при Бахрейна 2018:

Подробности гонки читайте в нашем онлайне Гран-при Бахрейна.

Смотрите также календарь сезона, личный зачет и Кубок конструкторов сезона 2018 года в Формуле-1.

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