Хэмилтон: Феррари просто быстрее на этой трассе

Льюис Хэмилтон обещает в гонке выжать из машины абсолютный максимум.

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон заявил, что результат квалификации к Гран-при Бахрейна доказывает отсутствие преимущества у немецкой команды над конкурентами за счет особого режима работы двигателя на максимальной мощности.

"Я думаю, это результат доказывает неправоту всех тех людей, которые в последней гонке говорили о том, что у нас есть особый режим работы двигателя.

В Феррари отлично поработали по ходу этого уик-энда, у них есть темп. Для нас уик-энд в целом получается тяжелым. Будем надеяться, завтра мы сможем перевернуть ситуацию.

Феррари просто в целом быстрее на этой трассе. Они лучше работают с шинами – как и всегда в жарких погодных условиях, как здесь. Мне кажется, что на каждой трассе с высокими температурами отрыв сокращался. На прямых они не уступают нам в скорости, если вообще не опережают. А при жаркой погоде сложно сохранять низкую температуру шин, хотя в этом мы всегда были хороши

Завтра будет непросто, это точно. Я выложусь на полную. Сегодня целью было первое место, но пилоты Феррари оказались слишком быстрыми. Валттери Боттас тоже проехал хороший круг в конце сессии, а я не сумел воспользоваться новыми шинами. Ничего не поделаешь, постараемся отыграться с учетом текущей позиции.

Я стартую на мягких шинах, и смогу дольше оставаться на трассе. На завтра есть несколько вариантов стратегии, я постараюсь выжать из машины абсолютный максимум", – цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон стал четвертым, но будет стартовать с девятого места в связи со штрафом из-за замены коробки передач.

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Добавим, что наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Бахрейна в воскресенье, 8 апреля. Начало трансляции в 18:00 по киевскому времени.

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