Переключиться на мобильную версию

Хэмилтон: Феррари просто быстрее на этой трассе

Комментариев: 0
Льюис Хэмилтон обещает в гонке выжать из машины абсолютный максимум.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон заявил, что результат квалификации к Гран-при Бахрейна доказывает отсутствие преимущества у немецкой команды над конкурентами за счет особого режима работы двигателя на максимальной мощности.

"Я думаю, это результат доказывает неправоту всех тех людей, которые в последней гонке говорили о том, что у нас есть особый режим работы двигателя.

В Феррари отлично поработали по ходу этого уик-энда, у них есть темп. Для нас уик-энд в целом получается тяжелым. Будем надеяться, завтра мы сможем перевернуть ситуацию.

Феррари просто в целом быстрее на этой трассе. Они лучше работают с шинами – как и всегда в жарких погодных условиях, как здесь. Мне кажется, что на каждой трассе с высокими температурами отрыв сокращался. На прямых они не уступают нам в скорости, если вообще не опережают. А при жаркой погоде сложно сохранять низкую температуру шин, хотя в этом мы всегда были хороши

Завтра будет непросто, это точно. Я выложусь на полную. Сегодня целью было первое место, но пилоты Феррари оказались слишком быстрыми. Валттери Боттас тоже проехал хороший круг в конце сессии, а я не сумел воспользоваться новыми шинами. Ничего не поделаешь, постараемся отыграться с учетом текущей позиции.

Я стартую на мягких шинах, и смогу дольше оставаться на трассе. На завтра есть несколько вариантов стратегии, я постараюсь выжать из машины абсолютный максимум", – цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон стал четвертым, но будет стартовать с девятого места в связи со штрафом из-за замены коробки передач.

Читайте на нашем сайте анонс Гран-при Бахрейна. 

Добавим, что наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Бахрейна в воскресенье, 8 апреля. Начало трансляции в 18:00 по киевскому времени. 

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Льюис Хэмилтон, Гран-при Бахрейна, Формула 1
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь